ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا عدد 0.98 نقطة ليصل إلى مستوى 2543.65 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 24.9 مليون سهم محققة ما قيمته 31.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 494 صفقة لعدد 24 سهم، وارتفع 9 أسهم، فيما انخفض 11 سهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، البنوك بنسبة 0.95% وقطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاعى الاستثمار بنسبة 2.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 6.84%، ثم مصرف عجمان بنسبة 4%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى للاستثمار بنسبة 4%، ثم شركة آن ديجيتال سيرفس بنسبة 3.33%.