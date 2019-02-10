ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.841 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 153 مليون ورقة مالية بقيمة 757جنيه، عبر تنفيذ 25.4 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 9.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، 32.99 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 73.5 مليون جنيه، 4.97 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2387 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 18714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند 694 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.