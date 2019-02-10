اتحاد الصناعات: نجحنا فى استقطاب "لولو" ماركت الهندية للاستثمار فى مصر

كتبت – منى ضياء

أعلن الدكتور محمود سليمان عضو هيئة مكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد، عن نجاح المساعى التى بذلها وفد اللجنة ودعوته مجموعة "LULU" الهندية الشهيرة إلى الاستثمار فى مصر بعد توضيح مميزات وحجم السوق المصرى، حيث أعلنت المجموعة رسمياً عن عزمها ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة نصف مليار دولار، لإقامة سلسلة الهايبرماركت العالمية الشهيرة التابعة للمجموعة، حسب بيان له اليوم الأحد.

وكان وفد من لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية قد شارك فى فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوى (AIM 2018) والذى انعقد فى دبى بالإمارات العربية المتحدة شهر أبريل الماضى، حيث شاركت فيه أكثر من 140 دولة من جميع أنحاء العالم وكوكبة من أهم وأكبر المستثمرين على مستوى العالم وبلغ عدد الحضور أكثر من 3000 مشارك من المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة والدول التى يمكن التوسع بها وإقامة استثمارات جديدة.

وفى كلمته فى الجلسة الافتتاحية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء وحاكم دبى، وجه سليمان الدعوة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، ودعوة جميع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار فى مصر والتوسع فى استثماراتهم بها.

وتلى ذلك لقاءات عديدة مع مستثمرين ورجال أعمال قام فيها أعضاء اللجنة باستعراض الإصلاحات التشريعية والاقتصادية واللوجستية التى جرت مؤخراً بالبلاد مروراً بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وصولاً إلى البنية التحتية الجديدة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تشهده البلاد وذلك لتحفيز الاستثمار وجذب استثمارات جديدة للبلاد.

وكان من أبرز من أشاد بالتطورات والإصلاحات الجديدة و إبداء الاهتمام والتطلع للاستثمار فى مصر والتوسع فيه بعد تيسير الإجراءات هم وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة شركة LULU الهندية ومقرها الرئيسى فى أبو ظبى، والتى تعتبر من أكبر شركات تجارة التجزئة حول العالم وتمتلك استثمارات بمليارات الدولارات حول العالم.

وتوجت الجهود التى بذلها أعضاء وفد لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية فى المساهمة فى إعلان مؤسسة اللولو التوسع فى أعمالها فى مصر، بضخ استثمارات جديدة بقيمة نصف مليار دولار.