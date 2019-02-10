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إغلاق بوغاز رشيد وتوقف الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية فى البحيرة

الأحد، 10 فبراير 2019 12:17 م
إغلاق بوغاز رشيد وتوقف الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية فى البحيرة بوغاز رشيد - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حالة من الطقس السيئ، وانخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة، مع هطول أمطار كثيفة على عدد من المراكز والمدن.
 
وأدى سوء حالة الطقس، إلى إغلاق بوغاز رشيد وميناء المعدية بمركز إدكو، كما توقفت حركة الملاحة و الصيد، نظرا لارتفاع الأمواج بشكل لافت.
 
فيما كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية، من جهودها لمواجهة اثار سوء الحالة الجوية، وتم تشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية، لمتابعة أى أحداث طارئة بالتعاون مع مديرية الرى والحماية المدنية.
 
و قامت الأجهزة الأمنية، بشن حملات مكثفة على المعديات النيلية، لمواجهة مخالفات شروط الترخيص ومنع قيام الرحلات البحرية مع استمرار سوء الحالة الجوية.
 
 

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