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إخماد حريق نشب فى مخلفات زراعية بمركز بدر بالبحيرة

الأحد، 10 فبراير 2019 06:10 م
إخماد حريق نشب فى مخلفات زراعية بمركز بدر بالبحيرة حريق-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق شب فى مساحة كبيرة من المخلفات الزراعية  بمركز بدر.
 
وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بدر باشتعال النيران فى مساحة من الهيش والبوص والمخلفات المتاخمة لإحدى الترع .
 
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد أحمد عشماوى والعقيد محمد بلبع  إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه ومنع امتداد إلى أماكن أخرى.
 
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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