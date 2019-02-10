إحالة أوراق عاطل للمفتى لقتله عامل فى منيا القمح

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، إحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى، لقيامه بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية بالإكراه، وحددت المحكمة جلسة الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 41630 لسنة 2015، جنايات منيا القمح، ليوم 30 يوليه، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد وصول "خالد ر" 27 سنة عامل إلى مستشفى منيا القمح جثة هامدة، أثر إصابته بعدة طعنات.

وتوصلت تحريات المباحث، برئاسة الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "أحمد وح ح" عاطل قام بإعتراض طريق المجنى عليه أثناء عودته لقريته بناحية كفر الطباخين مركز منيا القمح، لسرقة الدراجة البخارية منه كرها عنه، تم ضبط المتهم وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت برئاسة المستشار إسلام حشيش، إحالته محبوسا إلى جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.