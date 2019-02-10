أ ش أ: انتخاب مملكة استواتينى لرئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2020

أديس أبابا /أ ش أ/

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم خلال الجلسة المغلقة لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية خلال القمة التى تنطلق بعد سويعات بأديس أبابا انتخاب مملكة استواتينى (سوازيلاند سابقا) لرئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2020 .

وقالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إن مجموعة منطقة دول جنوب أفريقيا التى تقع عليها الدور فى تولى منصب رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2020، اختارت مملكة اسواتينى وملكها مسواتى الثالث لرئاسة الاتحاد الأفريقى وذلك خلفا لمصر فى نهاية فترة رئاستها القادمة والتى تستمر لمدة عام.

وأضافت أنه طبقا لقوانين الاتحاد الأفريقى المنظمة لرئاسة دول الاتحاد تقسم القارة إلى 5 مناطق جغرافية هى شمال وشرق ووسط وغرب وجنوب القارة وتتناوب رئاسة الاتحاد سنويا كل منطقة، وتختار كل منطقة من يمثلها فى رئاسة الاتحاد كل 5 سنوات، وسيتم انتخاب اسواتينى اليوم فى الاجتماع المغلق لرؤساء دول الاتحاد الأفريقى بناء على ترشيح منطقة دول جنوب أفريقيا لها لرئاسة الاتحاد، مشيرة إلى أن مصر قد فازت برئاسة الاتحاد فى دورته الحالية بتزكية ترشيح دول منطقة شمال أفريقيا لها.

وأوضحت أن المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة قد انتخب فى ولاية مدتها 3 سنوات كلا من الجزائر من شمال القارة، بوروندى من وسط القارة، كينيا من شرق القارة، ليسوتو من جنوب القارة، ونيجيريا من غرب القارة لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى .

وأشارت المستشار القانونى للاتحاد إلى أن المجلس التنفيذى للاتحاد انتخب 6 أعضاء فى مجلس الاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد لولاية مدتها سنتان، وهم اندريا مفيدى جان لويس من مدغشقر ممثلا عن شرق القارة، بامونى باسكال من بوركينافاسو عن غرب القارة، بوجوتو مياروم من تشاد عن وسط القارة، نايسونو فورن "أنثى" من بنين عن غرب القارة، انجاندو اجنس كيبو "أنثى" من زامبيا، وسيما سيفاكو ارون من ليسوتو عن جنوب القارة .

كما انتخب المجلس التنفيذى إيلان شاما توماسا بيسيا من غينيا الاستوائية ممثلة عن منطقة دول وسط أفريقيا كعضو فى لجنة الاتحاد الأفريقى للقانون الدولي، لولاية مدتها 5 سنوات، كيمبو تاكام جاستينج هيرمين "أنثى" من الكاميرون عن منطقة دول مجموعة وسط أفريقيا فى اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وذلك لولاية مدتها 5 سنوات .

وطلب المجلس من المغرب وموزمبيق ونامبيا تعيين قاض واحد من كل بلد فى المحكمة الإدارية الأفريقية فى ولاية لمدة 4 سنوات .