أهالى كفر غنام يشكون لمحافظ الدقهلية سوء مياة الشرب.. وشاروبيم: هحل الأزمة

الدقهلية - شريف الديب

اشتكى أهالى قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين للدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، من سوء حالة مياة الشرب بالقرية،

وقال الأهالى أثناء زيارة المحافظ للقرية لافتتاح مدرسة كفر غنام الثانوية، أنهم أصيبوا بالأمراض نتيجة تلوث المياة القرية التى تقع على نهاية حدود محافظة الدقهلية وبداية محافظة الشرقية.

وأكد الأهالي أن الزرع داخل الأراضي يموت نتيجة مياة الصرف الصحى، وعند حصاد المحصول يتم بيعه خارج القرية خوفا من الإصابة بالامراض، وطالب الأهالي المحافظ بحل المشكلة نظرا لاستمراره منذ 7سنوات، وأكد المحافظ لهم أنه سيدرس الموضوع ويعمل على حله فى القريب العاجل.