أمن سوهاج يستهدف حائزى الأسلحة النارية ويضبط رشاشا و29 قطعة سلاح

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج برئاسة اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها والهاربين من أحكام بدائرة المراكز والأقسام.

حيث تم ضبط رشاش برتا و3 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش و6 فرد خرطوش و2 طبنجة 10 " طلقات من ذات العيار و11 فرد روسى محلى الصنع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

واستكملت الحملة أستهدافها للعناصر التى تقوم بحيازة وتجارة المواد المخدرة وتم ضبط " 5 " قطع صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر المتهم عز الدين ا ك ا 20 سنة عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وضبط " 7 " لفافات سلوفانية بداخلها مادة الهيروين المخدر بحوزة كلاً من محمود ا ع ع 33 سنة عاطل، فيصل قدرى محمد حمودة 27 سنة سائق ويقيمان دائرة مركز جهينة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم ضبط قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر جرام حيازة المتهم ربيعى م ع 37 سنة عامل ويقيم الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وسعيا لتحقيق سيادة القانون تم تنفيذ 2078 حكما قضائيا من بينها 10 حكم جنائى و780 حكم حبس جزئى و147 حكم حبس مستأنف و1046 غرامات جزئية و60 غرامات مستأنفة و35 مخالفات متنوعة وتم تحصيل مبلغ 12750 جنيها غرامات.

وتحقيقا للسيولة المرورية والحد من حوادث الطرق تم تحرير 767 مخالفة مرورية منها 171 مخالفة سحب تراخيص و186 مخالفة تصالح و71 مخالفة رادار و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و11 مخالفة اسنخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و6 مخالفات حجز دراجات بخارية بدون لوحات ومخالفة حجز سيارة بدون خط سير و13 مخالفة تقاضى أجره أكثر من المقرر و188 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 62 قضية تموينية حيث تم ضبط " 6 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 12 " قضية عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 6 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" قضية تجميع كمية من البنزين لبيعها بالسوق السوداء