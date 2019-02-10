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أمن الإسكندرية يعيد طالبا مختطفا بعد طلب مختطفيه فدية 2 مليون جنيه

الأحد، 10 فبراير 2019 12:35 م
أمن الإسكندرية يعيد طالبا مختطفا بعد طلب مختطفيه فدية 2 مليون جنيه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى إعادة طفل مختطف لأسرته، بعد استدراجه، وطلب مختطفيه من أسرته دفع فدية 2 مليون جنيه، لإعادته.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من  عزالدين .ا.ز  44  سنة شريك بشركة - ومقيم بدائرة قسم شرطـة أول المنتـزه، باختطاف نجـل شقيقـه "محمود .إ.ا"  16 سنة طالب - مقيم بدائرة القسم ) واتصال مجهول من هاتف المُختطف، وطلب مبلغ مالى قدره ( 2 مليون جنيه ) كفدية نظير إطلاق سراحه.

 تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من السيد . ع . ع - 24 سنة – سائق ، نادر . م . ا -  17 سنة - طالب بذات مدرسة المجنى عليه ،أحمد . م . ح - 21 سنة عامل  ،أشرف . أ . ح  20 سنة – سائق وليد . ع . س - 19سنة - عاطل ( له معلومات جنائية مسجلة ) ، شيماء . م . ع - طالبة .. وجميعهم مُقيمين بمحافظة البحيرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول باتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف المجنى عليه، وطلب مبلغ الفدية من أهليته، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين، حيث قامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ - بدائرة القسم، وعقب وصوله قام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى (مستأجرة) والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر - بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة المُشار إليها، وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، وتم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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