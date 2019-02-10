video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أطباء مستشفى الأقصر الدولى ينجحون فى إزالة ورم خبيث بالميكروسكوب الجراحى

الأحد، 10 فبراير 2019 06:33 م
أطباء مستشفى الأقصر الدولى ينجحون فى إزالة ورم خبيث بالميكروسكوب الجراحى خلال العمليه
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
نجح قسم جراحة المخ والاعصاب بمستشفي الأقصر الدولى، من استئصال ورم خبيث بالميكروسكوب الجراحى، بعدما استقبلت مستشفى الأقصر الدولى المريض  "طارق. ع" 45 عام، الأربعاء الماضي، فى حالة إعياء شديدة، حيث كان مؤثراً على وظائف الحركة والنطق لدى المريض، وعلى الفور تم نقله الى قسم المخ والأعصاب لعمل الاشعات والفحوصات والتحاليل اللازمة.
 
وعقب الاطلاع على الأشعة والفحوصات اللازمة للمريض من قبل استشارى وأطباء القسم اتضح وجود ورم مؤثر على وظائف الحركة والنطق مما استوجب إخضاعه لإجراء عملية جراحية بالمخ نادره لإنقاذ حياته.
 
وتم إجراء العملية للمريض بنجاح واستئصال الورم الخبيث الميكرسكوب الجراحي بعد تحضير للحالة استمر لثلاثة أيام، وبمتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية تبين تحسن فى هذه الوظائف وجارى متابعه الحاله بالمستشفى للتأكيد على سلامة المريض والتحسين التام للخروج.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عرق خشبى يخترق رأس طفل.. وأطباء مستشفى الأقصر الدولى ينقذون حياته

الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفي الاقصر الدولي

اخبار مصر

ازالة ورم خبيث بالميكروسكوب الجراحي

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة