أطباء مستشفى الأقصر الدولى ينجحون فى إزالة ورم خبيث بالميكروسكوب الجراحى

الأقصر – أحمد مرعى

نجح قسم جراحة المخ والاعصاب بمستشفي الأقصر الدولى، من استئصال ورم خبيث بالميكروسكوب الجراحى، بعدما استقبلت مستشفى الأقصر الدولى المريض "طارق. ع" 45 عام، الأربعاء الماضي، فى حالة إعياء شديدة، حيث كان مؤثراً على وظائف الحركة والنطق لدى المريض، وعلى الفور تم نقله الى قسم المخ والأعصاب لعمل الاشعات والفحوصات والتحاليل اللازمة.

وعقب الاطلاع على الأشعة والفحوصات اللازمة للمريض من قبل استشارى وأطباء القسم اتضح وجود ورم مؤثر على وظائف الحركة والنطق مما استوجب إخضاعه لإجراء عملية جراحية بالمخ نادره لإنقاذ حياته.

وتم إجراء العملية للمريض بنجاح واستئصال الورم الخبيث الميكرسكوب الجراحي بعد تحضير للحالة استمر لثلاثة أيام، وبمتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية تبين تحسن فى هذه الوظائف وجارى متابعه الحاله بالمستشفى للتأكيد على سلامة المريض والتحسين التام للخروج.