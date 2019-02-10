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أسعار العملات اليوم الأحد 10-2-2019 فى مصر

الأحد، 10 فبراير 2019 11:07 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 10-2-2019 فى مصر عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 10-2-2019، حيث سجلت فروقا طفيفة فى مختلف البنوك، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد ، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام التعاملات، والذى بلغ 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، مقارنة باستقرار العملة الاجنبية الاسبوع الماضى ، بالغاً 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55  جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

17.56جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55  جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم،انخفاضا طفيفا ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر اليورو 19.87 جنيه للشراء، 20.04 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا مقارنة بالأسبوع الماضى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.68 جنيه للشراء، و 22.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى، 57.77 جنيه للشراء، 58.23 جنيه للبيع.


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