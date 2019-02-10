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أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 10-2-2019

الأحد، 10 فبراير 2019 07:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 10-2-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.841 مليار جنيه.

 

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.841 مليار جنيه.
 
   
وبلغ حجم التداول على الأسهم 153 مليون ورقة مالية بقيمة 757جنيه، عبر تنفيذ 25.4 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 9.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.96%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، 32.99 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 73.5 مليون جنيه، 4.97 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2387 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 18714 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند 694 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

 

الأسهم المتخصصة

قالت إدارة البورصة المصرية، إنه يتم اعتباراً من اليوم الأحد السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة، وثانيا الأوراق المالية التى استبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين المشار اليهما مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش، الأوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات. 
 
وأكدت إدارة البورصة على أن المهلة الممنوحة للتوافق مع نسبة الشراء المقررة لكل قائمة أصبحت شهرين بدلا من شهر واحد سابقا تيسيرا على المتعاملين.
 

إيقاف

 

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن استمرار إيقاف التعامل علي على شركتى جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية المنفردة / المستقلة / المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2018 وذلك طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
 
جلوبال 
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى من فيون هولدنجز بى فى على 42.31% من أسهم جلوبال تيلكوم القابضة من خلال 1.99 مليار سهم من أسهم جلوبال بسعر 5.3 جنيه للسهم.
 
وقالت شركة فيون الهولندية، الأسبوع الماضي، إنها تعتزم تقديم عرض شراء على 42.31% من أسهم جلوبال تليكوم القابضة بسعر 5.3 جنيه للسهم.    
 

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