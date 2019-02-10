أبو مازن: نثق فى نجاح وقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقى

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، عن ثقته الكاملة فى نجاح مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى بقيادة الرئيس السيسى.

وقال أبو مازن، خلال كلمته بقمة الاتحاد الإفريقى الـ 32 والمنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أثق فى نجاح وحكمة الرئيس السيسى فى قيادة الاتحاد الإفريقى نحو مزيد من التنمية والازدهار، مشيرا إلى أن بلاده تراقب بكل سرور التحولات الديمقراطية والإصلاح السياسى فى بلدان القارة الإفريقية.

كما ثمن عباس إنهاء الخلاف بين إثيوبيا – إريتريا، وتوقيع اتفاق السلام فى جنوب السودان، مشيدا بتجربة رواندا فى تمكين المرأة حيث تستحوذ على أكثر من نصف مقاعد البرلمان وتشارك بفاعلية فى قطاعى الاقتصاد والأعمال.