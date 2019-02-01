مصرع مهندس زراعى اصطدم بقطار الصعيد فى بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

لقي مهندس زراعي مصرعه، بعد اصطدامه بقطار الصعيد على أحد مزلقانات السكة الحديد ببنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، اليوم الجمعة، إخطارا من العميد جمال كامل، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات يفيد بمصرع "مجدى.ت.أ"، مهندس زراعى، مقيم قرية ننا بمركز إهناسيا غرب المحافظة، على مزلقان عزمى "الشاملة" بمدينة بنى سويف .

وانتقل العقيد وليد طاحون رئيس مباحث النقل والمواصلات، وتبين أن المجنى عليه اصطدم بالقطار أثناء محاولته عبور المزلقان، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.