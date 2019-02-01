مصرع شخص وإصابة 6 فى تصادم بطريق "السويس - الإسماعيلية"

السويس - السيد فلاح

لقى شخص مصرعة وأصيب 6 آخرين فى تصادم 3 سيارات على طريق "السويس - الإسماعيلية"، الصحراوى، بالكيلو 25.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس إخطارا من العميد أحمد نصر قائد قوات تأمين الطرق بانقلاب السيارة 76647 ملاكى السويس بالكيلو 25، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، ونقل المتوفى إلى مشرحة نفس المستشفى.

تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.