مصرع شاب فى مشاجره بالأسلحة البيضاء فى المحلة

الغربية - عادل ضرة

لقي شاب مقيم منطقة الدلتا دائرة قسم اول المحلة بمحافظة الغربية، مصرعة منذ قليل فى مشاجره بالأسلحة البيضاء وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وتحويله لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربيه، اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجرة بمنطقة الدلتا دائرة قسم اول المحلة، انتقل الرائد هيثم الشامى رئيس مباحث القسم والرائد محمد نصر معاون المباحث، تحت اشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتبين نشوب مشاجره بين كل من" م.ن.ا"، " م.ع.م"، قام على اثرها المتهم الاول بضرب الاخير بمطواة بالفخذ، ادت الى قطع الشريان الرئيسي ووفاته فى الحال، وتم ضبط المتهم، و نقل الجثة لمستشفى المحلة العام، وتحويلها لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، واخطار النيابة العامه للتحقيق.