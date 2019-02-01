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مريض نفسى وراء تداول فيديو "مواطن يحمل ساطور ويمنع السكان من الخروج بالمنزلة"

الجمعة، 01 فبراير 2019 06:41 م
مريض نفسى وراء تداول فيديو "مواطن يحمل ساطور ويمنع السكان من الخروج بالمنزلة" متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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فى ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو بعنوان (رعب بسبب مواطن يحمل ساطور ويمنع السكان من الخروج أو التجول فى المنزلة) تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، من تحديد مرتكب الواقعة "عامل" مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة ، يعانى من إختلال نفسى وعقلى.
 
وسبق ضبط نفس الشخص  لقيامه بإلقاء الحجارة على المارة بالطريق العام وعرضه على النيابة العامة ، التى قررت إخلاء سبيله وتم مؤخراً عرضه على قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى العام.
 
 
 
 
 

 


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