مريض نفسى وراء تداول فيديو "مواطن يحمل ساطور ويمنع السكان من الخروج بالمنزلة"

فى ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو بعنوان (رعب بسبب مواطن يحمل ساطور ويمنع السكان من الخروج أو التجول فى المنزلة) تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، من تحديد مرتكب الواقعة "عامل" مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة ، يعانى من إختلال نفسى وعقلى.

وسبق ضبط نفس الشخص لقيامه بإلقاء الحجارة على المارة بالطريق العام وعرضه على النيابة العامة ، التى قررت إخلاء سبيله وتم مؤخراً عرضه على قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى العام.