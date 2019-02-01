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كاميرات المراقبة ترصد مشهد مقتل شابين بسبب خصومة ثأرية فى أوسيم

الجمعة، 01 فبراير 2019 01:11 م
كاميرات المراقبة ترصد مشهد مقتل شابين بسبب خصومة ثأرية فى أوسيم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تحفظ ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، بمحيط حادث مقتل شابين على يد مسلحين أثناء استقلالهما أتوبيس بمنطقة الإدارة التعليمية صباح اليوم الجمعة، بسبب خصومة ثأرية.

ورصدت كاميرات المراقبة مشهد مطاردة المتهمين للأتوبيس، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه الجانب الأيمن، لإجبار السائق على التوقف، ثم صعودهم للأتوبيس وإطلاق النار تجاه شخصين، مما أسفر عن مقتل أحدهما فى الحال، ونقل الثانى إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق الأتوبيس، بالإضافة إلى عدد من شهود العيان، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، فانتقل الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الجريمة أطلقوا النار على شابين، ما أسفر عن مقتلهما، وتوصلت التحريات إلى أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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