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ضبط 4202 هاربين من أحكام وتحصيل 129 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 01 فبراير 2019 08:00 م
ضبط 4202 هاربين من أحكام وتحصيل 129 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة امنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4202 هاربين من أحكام، منهم 1674 حكم فى غرامات، و2200 حكم فى جنح الحبس الجزئى 61 حكم فى المستأنف، و257 حكم فى مخالفات، و 7 محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 129301 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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