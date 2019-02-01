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ضبط سيدة وابنها يتاجران فى العملة.. و2 مليون حصيلة معاملتهما

الجمعة، 01 فبراير 2019 03:44 م
ضبط سيدة وابنها يتاجران فى العملة.. و2 مليون حصيلة معاملتهما النقد الاجنبى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة ونجلها بالمنيا لقيامهما بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشمال الصعيد، قيام "أشرف.س.ر" يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية و"شقيقه محمد.سحاصل على بكالوريوس تجارة و"كاريمان.ك.م" والدة الأول والثانى ربة منزل،  ومقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا،  بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى والثالثة بموجب حوالات بنكية، ليقوموا بصرفها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية،  وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة مالية،  فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا،  تم ضبط الثانى والثالثة،  وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول،  وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو 2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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