تنفيذ 1164 حكما متنوعا وضبط 113 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1164 حكمًا متنوعًا منها 1041حكمًا جزئيا و120 حكم غرامات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 5400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 113 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.