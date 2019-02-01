تحرير 1039مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين ، مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1039 مخالفة مرورية متنوعة و شملت553 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و19 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و26مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة و28 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو23 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 9 رخص لعدم الصلاحية الفنية و 8 رخص لمخالفة البيئة و 108 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 10رخص لمخالفة خط السير و10 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 35 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 23مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و27 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6سيارات متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه وتحرير21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و32 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.