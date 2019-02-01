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التصريح بدفن جثتى عاملين فى حادث تصادم قطار بقليوب

الجمعة، 01 فبراير 2019 02:01 م
التصريح بدفن جثتى عاملين فى حادث تصادم قطار بقليوب جثه -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقى عاملان بأحد المصانع بمدينة العبور مصرعهما أثناء نزولهم من أتوبيس الوردية الخاص بالمصنع لقضاء حاجتهم على شريط السكة الحديد على الطريق الزراعى دائرة مركز قليوب فصدمهما القطار ولقيا مصرعهما فى الحال تم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب العام.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من  العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بمصرع عاملين صدمهما قطار الإسكندرية أثناء وقوفهما على شريط السكة الحديد لقضاء حاجتهما.
 
 
وانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب وتوصلت التحريات أنه أثناء استقلال كل من محمد. هـ 19 سنة وسامح م 22 سنة عاملان مصنع فى العبور ومقيمان بقرية تابعة لمركز بنها أثناء عودتهما من عملهما صحبة زملائهم من المصنع مستقلين أتوبيس الوردية وعند مدينة قليوب طلب من قائد الأتوبيس التوقف لقضاء حاجتهما فتوجها على شريط السكة الحديد فتصادف قدوم قطار القاهرة الإسكندرية فصدمهما ولقيا مصرعهما فى الحال، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثتين.

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