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الأمن العام يضبط أخطر سماسرة الهجرة غير الشرعية بالاسكندرية

الجمعة، 01 فبراير 2019 04:02 م
الأمن العام يضبط أخطر سماسرة الهجرة غير الشرعية بالاسكندرية هجرة غير شرعية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الاسكندرية في ضبط أحد العناصر الإجرامية فى مجال ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده.
 
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها كشفا ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
وتمكن مفتشى قطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "محمد . ى . ح" بحار ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وآخر بدائرة قسم شرطة الدخيلة سبق إتهامه فى 10 قضايا "هجرة غير شرعية ، سلاح نارى ، ضرب ، نصب" ويُعد أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال إرتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، مطلوب التنفيذ عليه فى4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "إستيلاء، نصب، ضرب" ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة .
 
 
 
 

 


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