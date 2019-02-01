إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى الساحلى بمركز أدكو بالبحيرة .

كان اللواء جمال الرشيد مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين أنه اصطدام سيارة نقل على الطريق الدولى الساحلى أمام قرية المعدية بمركز ادكو بسيارة آخرى مما اسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.