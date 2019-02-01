إحالة عامل للجنايات لإتهامه بقتل ابنه المصاب بمرض نادر بمصر القديمة

كتب على عبد الرحمن

أمر المستشار فهد مجدى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، رئيس النيابة والمستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل نجله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور على جثة داخل غرفة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وكشفت التحريات أن وراء الواقعة والده ويدعى "خ.ا"، 48 سنة، عامل، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد يأسه من علاج نجله المصاب بمرض نادر " العظم الزجاجى " ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإحالتة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.