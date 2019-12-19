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7 قرارات لعمومية المنشآت السياحية أبرزها التصريح بالاستيراد

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:00 ص
7 قرارات لعمومية المنشآت السياحية أبرزها التصريح بالاستيراد مطعم - ارشيفية
كتبت آمال رسلان

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اتخذت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية عددا من القرارات والتوصيات في اجتماعها هذا الأسبوع، تضمنت التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات التي تواجه قطاع المطاعم السياحية، والتي في مقدمتها التدخلات من قبل المحليات في عمل المطاعم السياحية.

ومن أهم القرارات:

1 - تفويض مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصرى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الاعتداءات السافرة وغير القانونية من قبل جهة المحليات.

2– الدعوة لتصعيد الموقف إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء ، وأهمية تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل فى النشاط السياحى إلا فى الأمور التى يخولها لها القانون.

3 - وأوصت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية، قصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات.

4 - السماح بسداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلاً من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلاً عن انتظار المنشآت لعدة شهور لاستلام الترخيص، خاصة وأنها تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص.

5 - أجهزة الحماية المدنية بالمحافظات السياحية هى التى تقوم بأعمال المعاينات لأدوات وأجهزة الحماية المدنية، وتقوم برفع تقريرها إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لاعتماد المعاينات ومنح الترخيص.

 6 -  التصريح للمنشآت السياحية بإستيراد كافة احتياجاتها ومستلزماتها الواردة للاستخدام الخاص وذلك بميزة خاصة، وهى عدم العرض على الواردات داخل الجمرك، مما يوفر قيمة رسوم  أرضيات وسداد جمارك تجارية.

7 - بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيـزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والإسكندرية"، إلا للمنشآت التى يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه، وأكدت أن ذلك حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.

 


المطاعم السياحية

المنشات السياحية

السياحة

اخبار الاقتصاد

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