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نسبة الإقبال على برامج مكافحة التدخين فى السعودية تصعد إلى 700%؜

الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:19 ص
نسبة الإقبال على برامج مكافحة التدخين فى السعودية تصعد إلى 700%؜ الإقلاع عن التدخين
وكالات

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وصلت نسبة الإقبال على برامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين إلى 700%؜ خلال شهر منذ بدء أزمة الدخان الجديد "العادى" فى السعودية 15 نوفمبر الماضي.
 
ونقل موقع العربية.نت عن المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين، بوزارة الصحة السعودية، الدكتور علي الوادعي، بأن 1039 عيادة متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في السعودية استقبلت أعداداً كبيرة من الراغبين للإقلاع عن التدخين من الجنسين وكافة الجنسيات، للاستفادة من العلاج المجاني.
 
تفاوتت نسب الإقبال على برامج الإقلاع عن التدخين من مدينة إلى أخرى للأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذى قبله، حيث جاءت نجران في المرتبة الأولى بنسبة 709٪؜ يليها حفر الباطن بنسبة 267٪؜ وحائل 176٪؜ والقصيم بنسبة 175٪؜ والرياض بنسبة 110٪؜ ثم جده بنسبة 75٪؜.
 
وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن نسبة المدخنين فى السعودية بلغت 12,3%  من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادات التدخين خلال العام الماضي 2018 ما يزيد عن 203 ألف مدخن، استفاد معظمهم من برامج العلاج والأدوية المجانية ، وبرامج خدمات العلاج السلوكي المعرفى.

 


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