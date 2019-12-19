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نائب جمهورى : محاكمة المسيح كانت أكثر عدلا من مساءلة ترامب

الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:53 ص
نائب جمهورى : محاكمة المسيح كانت أكثر عدلا من مساءلة ترامب جلسات عزل ترامب بمجلس النواب الأمريكى
رويترز

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قال عضو جمهورى، بمجلس النواب عن ولاية جورجيا ، قبل تصويت على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمتى إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، إن محاكمة السيد المسيح كانت أكثر عدلا من المعاملة التى تعرض لها ترامب.
 
وقال باري لوديرميلك،  فى مجلس النواب الأمريكى "عندما اتُهم السيد المسيح كذبا بالخيانة، أعطاه بيلاطس البنطى الفرصة لمواجهة متهميه".
 
وأضاف "فى تلك المحاكمة الصورية، منح بيلاطس البنطى للمسيح حقوقا أكثر مما منحها الديمقراطيون للرئيس فى هذه العملية".
 
أدلى لوديرميلك، وهو جمهورى محافظ انتخب لأول مرة في مجلس النواب عام 2014، بتصريحاته خلال مداولات على مدى ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قبل التصويت التاريخي.
 

مساءلة الرئيس دونالد ترامب

عضو جمهورى

مجلس النواب

محاكمة السيد المسيح

مجلس النواب الأمريكى

أدلى لوديرميلك

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