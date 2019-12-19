سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 5:13   ص 

الظهر 11:52 ص 

العصر 2:40 

المغرب 4:59

العشاء 6:21 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 5:19 ص 

الظهر 11:57 

العصر 2:42 

المغرب 5:00 م 

العشاء 6:24 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 5:09 

الظهر 11:48 م 

العصر 2:35 م 

المغرب 54: 4 م 

العشاء 6:17 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 4:58 ص 

الظهر 11:40 

العصر 2:32 

المغرب 4:52 م 

العشاء 6:12 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 5:00 ص 

الظهر 11:46 ص 

العصر 2:44 م 

المغرب 5:05 م 

العشاء 6:22 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 5:27 ص

الظهر 12:18 م 

العصر 3:22 م 

المغرب 5:46 م 

العشاء 7:00 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 5:31 ص 

الظهر 12:18 م 

العصر 3:17 م 

المغرب 5:41 م

العشاء 6:56 م 

 

الرياض 

الفجر 5:04 ص 

الظهر 11:50 ص 

العصر 2:48 م 

المغرب 5:12 م 

العشاء 6:27 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 4:57 

الظهر 11:37 م 

العصر 2:26 م 

المغرب 4:47 

العشاء 6:07 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 5:33 ص 

الظهر 12:20 م 

العصر 3:18 م 

المغرب 5:38 م 

العشاء 6:57 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 5:50 ص 

الظهر 12:24 م 

العصر 3:03 م 

المغرب 5:22 م 

العشاء 6:48 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 5:05 ص 

الظهر 11:45 ص 

العصر 2:34 م 

المغرب  4:53 م 

العشاء 6:15 م 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

موعد صلاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة