وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الانجليزية أن بونجو ألقى كلمة قصيرة بوصفه رئيس التجمع، رحب فيها بزعماء الدول المشاركة في القمة، والتي من المقرر أن تبحث إجراء إصلاحات مؤسساتية داخل التجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا.



وأضاف "هذه الإصلاحات يتعين أن تساعد التجمع الاقتصادى لدول وسط إفريقيا على مواجهة التحديات الراهنة... وأن تعزز أيضاً من دور التجمع بوصفه أحد أعمدة الاتحاد الإفريقي".



وأشار (صوت أمريكا) إلى أن بونجو (60 عاماً) ألقى كلمته دون صعوبات باستثناء التوقف لثوان محدودة عقب كل جملة.

يشار إلى أن التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا نشأ منذ نحو 36 عاماً بغرض إقامة سوق مشتركة تضم الدول الأعضاء في التجمع وعددها إحدى عشرة دولة.