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دراسة تحذر: الوجبة الدهنية تقطع تواصل القناة الهضمية مع الجسم

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:00 ص
دراسة تحذر: الوجبة الدهنية تقطع تواصل القناة الهضمية مع الجسم الوجبات الدهنية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة ديوك إلى أن تناول وجبة غنية بالدهون يمكن أن يقطع التواصل بين الأمعاء وبقية الجسم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فحص الباحثون الخلايا التى تخبر المخ وبقية الجسم عادةً بما يحدث داخل الأمعاء بعد الوجبة، واكتشفوا أن الوجبة الغنية بالدهون تغلق تلك الاتصالات تمامًا لبضع ساعات.

 

 

وأشار الباحثون إلى أن الخلايا التى كانوا ينظرون إليها هى خلايا الغدد الصماء المعوية، والتى تحدث بكثرة فى جميع أنحاء بطانة القناة الهضمية.

وبالإضافة إلى إطلاق الهرمونات، تتمتع الخلايا أيضًا باتصال مباشر تم اكتشافه مؤخرًا بالجهاز العصبى والدماغ.

وتنتج هذه الخلايا ما لا يقل عن 15 هرمونًا مختلفًا لإرسال إشارات إلى بقية الجسم حول حركة الأمعاء ومشاعر الامتلاء والهضم وامتصاص العناصر الغذائية وحساسية الأنسولين وتخزين الطاقة.

وقال جون رولز، استاذ مشارك فى علم الوراثة الجزيئية وعلم الأحياء المجهرية فى كلية ديوك فى لندن: "لكن هذه الخلايا تنام من حيث الوظيفة لبضع ساعات بعد تناول وجبة غنية بالدهون، ونحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت جيدة أم سيئة".

 

 

 


الوجبات الدهنية

الامعاء

اضرار الدهون

المخ

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