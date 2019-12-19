حالة الطقس اليوم الخميس 19/12/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس مشمساً وبارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة،تنشط فوق الجبال خاصة الجنوبية وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً بوجه عام في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول والبادية الشرقية حيث تقترب الحرارة من الصفر المئوي هناك.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على الجبال الجنوبية وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، ويسود طقس صافٍ ومستقر تماماً في كافة المناطق ، وتكون الأجواء في ساعات النهار مائلة للبرودة قليلاً في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصاً في المرتفعات الجبلية ، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً .



