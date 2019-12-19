تعرف على استعدادات تعليم الأقصر لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بأنه تم البدء في التجهيزات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتأكيد على جميع مديري المدارس، باتباع التعليمات الواردة من الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع ضرورة الالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًا لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات، وذلك في المديرية بوسط المدينة، وفي كل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات، كما كلف جميع مديري المدارس الثانوية، وأقسام التطوير ونظم المعلومات والإحصاء والتعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد الشناوي عايد، على ضرورة اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراءات أداء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وضرورة التأكد من عوامل الأمن والسلامة بالمدارس ومراجعتها والتأكيد عليها، وتوفير جو هادئ ومناخ تربوي للطلبة أثناء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، قامت الوزارة بفتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من الثلاثاء 17 ديسمبر حتي ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وعلى جميع المدارس الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل طبقًا لتلك التعليمات التي تم ابلاغ جميع المدارس بها.