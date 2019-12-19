سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على استعدادات تعليم الأقصر لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:00 ص
تعرف على استعدادات تعليم الأقصر لامتحانات الفصل الدراسى الأول الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بأنه تم البدء في التجهيزات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتأكيد على جميع مديري المدارس، باتباع التعليمات الواردة من الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع ضرورة الالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًا لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات، وذلك في المديرية بوسط المدينة، وفي كل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات، كما كلف جميع مديري المدارس الثانوية، وأقسام التطوير ونظم المعلومات والإحصاء والتعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد الشناوي عايد، على ضرورة اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراءات أداء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وضرورة التأكد من عوامل الأمن والسلامة بالمدارس ومراجعتها والتأكيد عليها، وتوفير جو هادئ ومناخ تربوي للطلبة أثناء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، قامت الوزارة بفتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من الثلاثاء 17 ديسمبر حتي ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وعلى جميع المدارس الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل طبقًا لتلك التعليمات التي تم ابلاغ جميع المدارس بها.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الاول

تعليم الاقصر

الفصل الدراسي الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات المؤتمر السنوى للعلماء المصريين بالخارج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:00 م

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:03 م

لجنة العائمات بالأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة ومطابقتها لشروط السلامة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:58 م

أزمة طرق إسنا تصل ديوان محافظ الأقصر.. الأهالى: تسببت فى حوادث كثيرة ومصرع ذوينا.. النواب يتقدمون بطلبات للمجلس التنفيذى لسرعة الرصف والتطوير حفاظًا على أرواح المواطنين.. والمحافظ يغلق الطريق لتأهيله ورصفه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:30 م

حبس شقيقين لتنقيهما عن الآثار بمنزلهما غرب الأقصر ولجنة فنية لفحص 39 قطعة آثرية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة