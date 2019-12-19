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بدء تطوير محيط مكتب بريد القلعة ومحيط قسم الخليفة بالقاهرة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:00 ص
بدء تطوير محيط مكتب بريد القلعة ومحيط قسم الخليفة بالقاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن العميد حاتم السبع رئيس حي الخليفة، جنوب القاهرة، البدء فى تطوير المنطقة المحيطة بمكتب بريد القلعة وتوسعة الطريق للقادم من شارع شيخون إلى شارع صلاح الدين الغربي وانشاء مكان انتظار للسيارات واستكمال الأعمال لحين الانتهاء على مدار الأيام المقبلة.

كما أعلن رئيس حى الخليفة، البدء فى تطوير مدخل شارع محمد كريم حيث تم زرع ثلاثة أعمدة إنارة وتقليل مساحة المثلث الموجود لتحقيق السيولة المرورية، كما تم تنفيذ أعمال توسعة مدخل شارع شيخون بجوار قسم شرطة الخليفة.

ونفذ حى الخليفة حملة على مدار يومين تم خلالها تطهير بالوعات الامطار بشارع صلاح الدين ونظافة الغابة الشجرية بطريق الاتوستراد وتقليم الاشجار مع القيام بأعمال توسعة الميدان امام قسم الخليفة ومن شارع شيخون وذلك لتيسير حركة المرو.


الخليفة

حى الخليفة

القاهرة

اخبار القاهرة

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