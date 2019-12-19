التعليم تنتهى من استقبال طلبات التحويل بين الشعبتين لطلاب 2 ثانوى اليوم

كتب محمود طه حسين

تنتهى اليوم الخميس المدة التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات التحويل بين الشعبتين الأدبية والعلمية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بعد أن فتحت أول أمس الثلاثاء باب قبول طلبات الطلاب الراغبين فى التحويل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه تلبية لرغبة الطلاب، قررت الوزارة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من الثلاثاء وحتي ظهر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، وعلي جميع المدارس الدخول علي قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.

وقالت مصادر مسئولة إن المدارس ستبلغ الوزارة بالأعداد التى قررت التحويل من شعبة لأخرى فى إطار الاستعداد لامتحانات الترم الأول التى تنطلق 11 يناير المقبل.