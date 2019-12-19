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الإسكندرية تتزين بأشجار الكريسماس.. وأسعارها تبدأ من 20 لـ 3 آلاف جنيه.. صور

الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:30 ص
الإسكندرية تتزين بأشجار الكريسماس.. وأسعارها تبدأ من 20 لـ 3 آلاف جنيه.. صور أسواق الإسكندرية تتزين بشجر أعياد الميلاد
الإسكندرية أسماء على بدر

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أيام قليلة ويحتفل الشعب المصرى بأعياد الميلاد، والتى لها عادات وتقاليد يحتفل بها الشعب المصرى، أهمها شراء زينة أعياد الميلاد، منها شجرة الكريسماس والتى يقبل على شرائها أعداد كبيرة من المواطنين بالإسكندرية هذا العام من الأسواق العامة والمولات التجارية.

ورصد "اليوم السابع" حركة البيع لزينة أعياد الميلاد بأسواق الإسكندرية والتى تشهد سيولة كبيرة فى حركة البيع لأول مرة منذ سنوات طويلة .

إذ تتزين أسواق الإسكندرية بأشجار وزينة الكريسماس، ويتراوح سعر الزينة من 5 جنيهات حتى 20جنيها، بينما أسعار شجرة الكريسماس تبدأ من 20 جنيها وحتى 3 آلاف جنيه للأحجام الكبيرة، فيما ظهرت أشجار جديدة يتم صناعتها يدويا وعليها إقبال كبير يصل سعرها إلى 200 جنيه، بينما شخصية بابا نويل يبدأ سعرها من 10 جنيهات حتى 1500 جنيه.

ويقول عيد عبدالنبى، أحد الباعة بسوق المنشية، أنهم فوجئوا هذا العام منذ بداية وضع زينة الكريسماس بإقبال كبير على شراء الزينة بكل أنواعها وشراء شجرة الكريسماس .

وأوضح أن السبب وراء الإقبال هو انخفاض أسعار عدد كبير منها خاصة الأنواع البلاستيكية وذات الأحجام المتوسطة لانخفاض سعرها.

ويقول سيد سعيد، صاحب محل لبيع الهدايا بسوق المنشية، إن أسعار الأشجار تناسب كل الفئات فهى تبدأ من 20 جنيها للأحجام الصغيرة وتصل إلى 3 آلاف جنيه للحجم الكبير، مؤكدا أن الإقبال على الأحجام المتوسطة التى يتراوح سعرها من 150 إلى 200 جنيه وهى تكفى للغرض.

وأضاف أن الإقبال كبير على شراء شجرة الكريسماس منذ شهر نوفمبر الماضى مما أنعش حركة البيع والشراء فى سوق الإسكندرية بعد توقفها لسنوات طويلة .

وأكد أن السبب فى ذلك هو ضخ كميات كبيرة بأنواع مختلفة منها أنواع يدوية ظهرت لأول مرة فى السوق المصرى، وهى انعشت حركة البيع وأصبحت منخفضة السعر وتحولت من منتجات باهظة الثمن إلى منخفضة الثمن يستطيع شراؤها أى شخص.

وأشار إلى أنه ظهور مصانع جديدة أصبحت هى المسئولة على الإنتاج يديرها شباب، بدلا من استيراد الأشجار الجاهزة من الخارج أو استعمال الأشجار الطبيعية والتى اختفت بظهور الأنواع البلاستيكية الأخرى وهى تعيش لسنوات طويلة .

كما أكد أن شراء زينة الكريسماس أصبح من العادات والتقاليد المصرية مثل "فانوس رمضان وشراء زينة الشهر الكريم كل عام، فهى لا تقتصر على مسلم أو مسيحى فقط بل كل المجتمع.

ويقول صالح ربيع، صاحب مشتل لأشجار الزينة أن الإقبال على الشجر الطبيعى أصبح منخفضا ويشتريه فقط من يمتلك حديقة بمنزله وهذا بسبب أن الأشجار الطبيعية تحتاج لعناية واهتمام كبير.

وأوضح أن سعر الشجرة يبدأ من 500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه ويختلف سعرها على حسب حجمها، مؤكدا أن الإقبال أصبح على النوع المجفف والأشجار الزينة البلاستيك بدلا من النوع الطبيعى لسهوله التعامل معها.

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عيد الميلاد

شجر الكريسماس

زينة اعياد الميلاد

الاسكندرية

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