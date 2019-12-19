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أهالى قرية أبو جندى يطالبون محافظ الشرقية بإنشاء مدرسة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 02:00 ص
أهالى قرية أبو جندى يطالبون محافظ الشرقية بإنشاء مدرسة دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ناشد أهالي قرية أبو جندي التابعة لمركز ومدينة منشأة أبو عمر، محافظ الشرقية للدكتور ممدوح غراب، بسرعة إنشاء مدرسة لتقديم خدمة تعليمية والحد من كثافة طلابية في الفصول .

وقال الأهالي في شكواهم لـ"اليوم السابع"، إنه تم توفر قطعة أرض لبناء مدرسة بقرية أبو جندي منذ 16 سنة ولم يتم إنشاؤها حتى الآن، حيث قام أحد أبناء القرية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 16 قيراطًا لعمل مدرسة للغات الرسمية منذ عام 2002، ولم يتم إنشاء المدرسة حتى الآن ولم يصدر لها أى قرارات من وزارة التربية والتعليم.

ويقول حسام كمال أبو جندي من أهالي القرية، إنه تم إنشاء المدرسة فى مكان آخر لحين الانتهاء من البناء فى مدرسة أبو بكر الصديق وهذه المدرسة بها كثافة كبيرة من التلاميذ ولا تصلح أن تكون بها طلبة للغات بالإضافة إلى أن الطريق المؤدى لهذه المدرسة في حالة سيئة جدًا ويصعب علينا الوصول بأبنائنا لهذه المدرسة.

 

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