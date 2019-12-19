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أسباب تكون الدمامل.. منها العدوى البكتيرية

الخميس، 19 ديسمبر 2019 02:00 ص
أسباب تكون الدمامل.. منها العدوى البكتيرية الدمامل ولماذا تظهر على البشرة
كتبت هند عادل

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 الدمامل هي التهابات جلدية عادة والسبب الرئيسي فى ظهورها هى بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، تشكل هذه الالتهابات العنقودية جيوبًا في الجلد مملوءة بالقيح ، وهو سائل يشتمل على البكتيريا وخلايا الجلد الميتة وخلايا الدم البيضاء المضادة للعدوى.

ووفقا لموقع " drugs" يبدأ الدمل، الذي يطلق عليه أيضًا اسم furuncle ، كعدوى مؤلمة في بصيلات شعر واحدة،  يمكن أن تنمو الدمامل لتصبح أكبر من كرة الجولف ، وتحدث عادةً على الأرداف والوجه والعنق والإبطين والأربية.

الدمل هي عدوى جلدية أعمق تتضمن مجموعة من بصيلات الشعر المصابة في مكان واحد من الجلد،  غالبًا ما يتم العثور على العظم في الجزء الخلفي من الرقبة والكتفين والوركين والفخذين ، وهي شائعة بشكل خاص عند الرجال في منتصف العمر أو كبار السن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة لتطوير هذه المشاكل الصحية.

 

أعراض الإصابة بالدمامل

 

أسباب_الدمامل

 

الدمامل تشبه نتوء أحمر ومؤلمة تحت الجلد، مع ازدياد حدة العدوى ، يمكن أن تظهر نقطة يضاء ، تسمى أيضًا نقطة أو رأس ، في مركز الدمل  عادة ما تكون هذه الحافة هي المنطقة التي سيصرف منها صديد الدمل.

يمكن أن تصاب بالحمى وتشعر بالمرض عمومًا نتيجة للقيح الموجود داخل الدمامل .

في كثير من الأشخاص الأصحاء ، سيشكل دمل  صغير طرفًا أبيض ويصفى خلال خمسة إلى سبعة أيام ومع ذلك ، فإن الدمامل الكبيرة قد تستمر لفترة أطول وقد لا تفرغ  من تلقاء نفسه. قد يحتاج الطبيب إلى افراغها وقد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية.

 

طرق الوقاية من تكون الدمامل
 

يجب الحفاظ على الجلد نظيف وجاف ، وتجنب ارتداء ملابس ضيقة لا تسمح للبشرة بالتنفس،  يمكن أن يساعد الغسيل يوميًا باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا من منع تكون الدمامل  في أقرب علامة على حدوث تهيج أو نتوء في بصيلات الشعر ، استخدام كمادات دافئة لفتح المسام المحجوب واستنزاف أي عدوى مبكرة. إذا ظهرت أى علامات التهاب أو التهاب في بصيلات الشعر (التهاب الجريبات) نتيجة للحلاقة ، فيجب تجنب الحلاقة في تلك المنطقة لمنع انتشار البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجلد.

 

طرق علاج الدمامل

 

ما_هو_سبب_ظهور_الدمامل

 

يمكن معالجة الدمامل الصغيرة بحرارة رطبة (عادة ما تكون منشفة مبللة دافئة) تطبق لمدة 20 إلى 30 دقيقة ، 3 أو 4 مرات في اليوم،  وهذا سوف يساعد الدمامل فى  استنزاف ما بداخلها  من تلقاء نفسها.

بمجرد أن يخرج ما بداخل الدمل من صديد  يجب تغطيته  بضمادة نظيفة لحماية الجلد وامتصاص القيح. غسل  المنطقة المصابة يوميًا بالصابون المضاد للبكتيريا لمنع انتشار العدوى،  يجب على أي شخص يساعد في رعاية المنطقة المصابة أن يغسل يديه تمامًا بصابون مضاد للجراثيم.

قد يتم علاج الدمامل الكبيرة والأوعية الدموية بالمضادات الحيوية،  في كثير من الحالات ، سيقوم الطبيب بتصريف المنطقة المصابة من خلال شق صغير، هذا سوف يخفف الألم والحد من تشكيل ندبة. إذا تم استنزاف العدوى بالكامل ، فقد لا تكون المضادات الحيوية ضرورية، أما  إذا كانت العدوى عميقة ، فقد يملأ الطبيب الجيب الفارغ الذي يحتوي على القيح بشريط أو قطعة من الشاش المعقم. يمكن للشاش أن يبقي الشق مفتوحًا ، مما سيتيح للقيح مواصلة التصريف،  يمكن أن يشفي الجيب ببطء ، ويصبح أكثر ضحالة بمرور الوقت حتى يصبح جرحًا سطحيًا.


الدمامل

اسباب تكون الدمامل

اعراض الدمامل

علاج الدمامل

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