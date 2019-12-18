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250 مليون يورو تمويل فرنسى للأردن

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:43 م
250 مليون يورو تمويل فرنسى للأردن وزير التخطيط والتعاون الدولى الاردنى وسام الربضى
وكالات

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وقعت الحكومة الأردنية، اليوم، مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، على 3 اتفاقيات بقيمة 250 مليون يورو لتمويل مشاريع تطوير وإصلاح قطاعى القضاء والمياه، وإعادة بناء نظام الصرف الصحى، من خلال قروض ميسرة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولى وسام الربضى، وعن الجانب الفرنسي القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الأردن بالإنابة تيري كابوش ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في الأردن لوك الكابيلك.

وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضا بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل برنامج تنمية سياسة في قطاع المياه من خلال الموازنة العامة للدولة، فيما تهدف الاتفاقية الثانية والبالغ قيمتها 40 مليون يورو لدعم سياسة تنمية قطاع العدل وتحسين البنية التحتية القضائية وإجراءات التقاضي المعمول بها، في حين تتضمن الاتفاقية الثالثة المساهمة بتمويل مشروع صرف صحي في محافظة البلقاء غربي الأردن، من خلال قرض ميسر جداً بقيمة 60 مليون يورو.   


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