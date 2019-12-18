وفد من السفارة الهندية يزور حديقة الحيوان لمناقشة إهداء زوج من الأفيال

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، إن هناك مباحثات مع دولة الهند لاستقدام زوج من الأفيال لـ حديقة حيوان الجيزة بعد خلو بيت الأفيال ونفوق الفيلتين "كريمة" و"نعيمة".

وأضاف رئيس حدائق الحيوان، لـ "اليوم السابع" أنه فى ضوء الجهود المبذولة لاستكمال المجموعة الحيوانية وإحضار أفيال جديدة إلى الحديقة، استقبلت حديقة حيوان الجيزة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وفدا من السفارة الهندية لمناقشة مشروع إهداء زوج من الأفيال الهندية للحديقة والوقوف على آخر المستجدات فى تطوير بيت الفيل، متابعا أن الوفد الدبلوماسي عاين بيت الفيلة وتفقد المتحف الحيوانى.









زيارة الوفد الهندى لحديقة الحيوان (1)



زيارة الوفد الهندى لحديقة الحيوان (2)











