وزير الخارجية الروسى يلتقى نظيره السورى الاثنين المقبل بموسكو

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، سيلتقى نظيره السورى وليد المعلم، يوم الاثنين المقبل.

وقالت زاخاروفا، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، "سيلتقى وزيرا الخارجية الروسى والسورى فى 23 ديسمبر الجارى بموسكو، مشيرة إلى أن وليد المعلم سيصل العاصمة الروسية لحضور الاجتماع الـ12 للجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقنى".

وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن وزير الخارجية السورى وليد المعلم يعتزم القيام بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن العمل جار حول إمكانية إجراء هذه الزيارة.

يذكر أن، نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، بحث خلال زيارة إلى دمشق أمس الأول الاثنين، العلاقات الروسية السورية وتعاون البلدين فى المجال الاقتصادى وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، حيث جرى التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها، كما بحث نائب رئيس الوزراء الروسى فى سوريا مستقبل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه فى المجالات كافة، وخاصة فى مجال الطاقة والبنية التحتية وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة.