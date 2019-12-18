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وزير التموين: مصر حققت إنجازا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادي بمختلف القطاعات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:32 م
وزير التموين: مصر حققت إنجازا كبيرا فى الإصلاح الاقتصادي بمختلف القطاعات المنتدى الإقتصادى المصرى الايطالي
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مؤتمر القاهرة نابولي هو مرحلة هامة من التعاون والشراكة الصادقة بين شعبين لهم جذور تاريخية يتحدث عنها التاريخ، واليوم يوجد وفد رفيع المستوى من المسؤولين الرسميين والمستثمرين المصريين، نستعرض أمامهم خلال المنتدى المصرى الإيطالي الفرص أمام الشركات الإيطالية المهتمة بالاستثمار في مصر، حيث يوجد في مصر أنظمة متعددة من عقود العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى فى المنتدي الاقتصادي الثاني المصري الإيطالي تحت عنوان "الاستثمار في التجارة"، المنعقد الآن والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبحضور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، بمشاركة ممثلى الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية وسفير إيطاليا بالقاهرة إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالي.

وأضاف المصيحلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات في مقدمتها البنية التحتية طرق جديدة وشبكة كهرباء حديثة وإنفاق جديدة وفي مقدمتها المشروعات العملاقة مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة إلي قانون الاستثمار الجديد.

وتابع وزير التموين أن الموتمر تعتبر بمثابة الانطلاقة الأولي لمنتدي التجارة ليمثل جسر جديد من الجسور التواصل بين الشعبين المصري والإيطالي.


وزير التموين

المصيلحى

مصر

المنتدى المصرى الايطالي

الإصلاح الاقتصادي

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