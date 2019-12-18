ننشر أسماء المتوفين فى تصادم سيارتين على طريق كفر داود ـ السادات

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص على طريق "كفر داود ـ السادات"، أسفر عن مصرع 12 شخصا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين فى حادث التصادم وهم: "بدر عبده خميس الوكيل 48 عاما ومقيم مركز بدر، أحمد عياد 30 عاما ومقيم مركز بدر، محمود بدر عبد الموجود 24 عاما، محمود زينهم 27 عاما، محمد سامى شورى 25 عاما، أحمد محمد عبد العليم 18 عاما ومقيم طملاى، محمود محمد شعبان 19 عاما ومقيم طملاى، نور شلبى 25 عاما ومقيم طملاى، أحمد محمد يعقوب 19 عاما ومقيم طملاى، أيمن ماهر شعبان 30 عاما ومقيم مركز بدر، محمد أحمد العيسوى 18 عاما طملاى، وأحمد سامى 25 عاما"، والمصاب على عبد العزيز على 30 عاما كسر بالجمجمة وسوف يتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

كان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كفر داود _السادات، ذلك فى حادث تصادم سيارة مع سيارة ميكروباص ونتج عن الحادث وفاة 12 شخصا وإصابة حالة واحدة على الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط "علاء.ع" 27 سنة السائق المتسبب فى الحادث لسيره عكس الاتجاه، وتم إيداعه بمركز شرطة السادات.