مياه الشرب ببني سويف: تدريب وتأهيل 20 مهندسا لاكسابهم الخبرات النظرية والعملية

بني سويف أيمن لطفي

أكد المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على اهتمام الشركة بتأهيل وتدريب العاملين الجدد "مهندسين وفنيين وإداريين" لاكسابهم الخبرات النظرية و العملية، وذلك من خلال خطة تنفذها إدرة التدريب بالشركة.

وأشار صحصاح لـ"اليوم السابع" إلى إعلان الشركة عن حاجتها لمهندسين بنظام التعاقد، وتقدم العشرات من المهندسين وخضعوا للاختبارات الشفوية والتحريرية، واختارت لجنة التقييم 20 مهندسا بينهم " 15مهندسا تخصص ميكانيكا ، 5 مهندسين اتصالات"، و تم التعاقد معهم للعمل بالشركة.

وتابع : بدأت إدارة التدريب بالشركة عقد دورة تدريبية لتأهيل المهندسين الجدد من خلال تطبيق برنامج نظري عن أساسيات معالجة مياه الشرب وتضمن "مراحل تنقية مياة الشرب، إجراءات التشغيل في ظروف التشغيل الطبيعية، التطهير باستخدام الكلور، الخلط بالضخ بالطلمبات" بالإضافة إلى برنامج نظري آخر عن مياه الصرف الصحي وشمل "مصادر وخصائص مياه الصرف، مياه الأمطار، المخلفات الصناعية، المؤشرات القياسية المحددة لخصائص مياه الصرف الصناعي، التشريعات المصرية الخاصة بتحديد مواصفات الصرف المعالج قبل صرفه على المجاري المائية"

وأوضح صحصاح أنه بعد الانتهاء من التدريبات النظرية بدأ المهندسون الجدد تدريباتهم العملية من خلال زيارات ميدانية لجميع محطات مياه الشرب والصرف والآبار الجوفية والشاطئية بفروع بني سويف واهناسيا وسمسطا وناصر والواسطي وببا والفشن، لافتا أنه من المقرر إستكمال التدريبات النظرية بتطبيق برنامج المهارات الإدارية والتواصل الفعال وكتابة التقارير والتعريف بلائحة الشركة وذلك حتى يتعرف المهندسون على حقوقهم وواجبات وظيفتهم.