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موقع نورث 38: لا مؤشرات لاستعداد كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:37 ص
موقع نورث 38: لا مؤشرات لاستعداد كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون
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أفاد موقع (38 نورث) الإلكترونى الأمريكى المتخصص فى شؤون كوريا الشمالية بأن كوريا الشمالية لم تظهر أية مؤشرات بشأن الاستعداد لإطلاق قمر صناعى من منشآتها لإطلاق الصواريخ الغربية، وسط مخاوف من استفزازاتها المحتملة احتجاجا على المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.
وتابع الموقع إن مراجعته لصور الأقمار الصناعية التجارية التي التقطت خلال الشهرين الماضيين لم تجد أي مؤشرات على هذه الاستعدادات في محطة سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية.
وكانت كوريا الشمالية أجرت اختبارين واضحين لمحركات الصواريخ في 7 ديسمبر و13 ديسمبر الجاري؛ ما أثار تكهنات بأنها قد تكون تجري تحضيرات لمنشأة صاروخية بعيدة المدى متنكرة في شكل نشاط سلمي لتطوير الفضاء.
واستشهد الموقع بسلسلة من الأنشطة التي من شأنها أن تثير القلق. وهي تشمل نشاط المركبات في مواقع مختلفة حول المجمع، والجهود المبذولة لإزالة الغطاء النباتي من المنطقة وحركة هيكل النقل إلى برج الإطلاق.
وقال موقع نورث 38، إنه حتى الآن، باستثناء النشاط المرتبط مباشرة باختبارات المحرك الأخيرة، لم تتم ملاحظة أي من هذه الأنشطة في منشأة الساحل الغربي.
وأضاف أنه في حال كانت كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر صناعي فان المؤشرات المذكورة يجب أن تبدأ في الظهور في الأيام القليلة المقبلة.


كوريا الشمالية

كيم جونج أون

قمر صناعى

المحادثات النووية

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