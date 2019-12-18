موجز6.. التعليم لطلاب ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى بالمدرسة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس السيسى لشباب العالم: الإرهاب يسعى لتعجيز طاقة الحركة لمصر إلى الأمام.



فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

لاحظ أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر، فى ظل أعمال التطوير التى تشهدها خلال هذه الفترة، قيام أحد الشباب غير المسئول بقطف زهرة من الممشى الجديد بكورنيش النيل.





بدأت منذ قليل جلسة مجلس النواب الأمريكي، لمناقشة مواد عزل الرئيس دونالد ترامب، والتى من المقرر أن يتم التصويت عليها فى نهاية الجلسة.





عاد شبح الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الثورية في السنوات الماضية مجددًا إلى المشهد في كولومبيا، وذلك بعد أن استخرجت السلطات الكولومبية حوالى 200 ألف جثة مجهولة الهوية، بعد العثور على مقبرة جماعية في بلدية دابيا، تحتوى على 50 جثة من ضحايا عمليات الإعدام التي تمت خارج نطاق القضاء على أيدى الجيش الكولومبي بين عامي 2005 و2007، وحسبما ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية.





استبعد السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الإسماعيلى غدا باستاد المكس فى الجولة التاسعة للدورى الثلاثى الأساسى رمضان صبحى، أحمد فتحى وعمرو السولية للإصابة ومعهم كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي بسبب إصابات قديمة وعلي لطفي وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وحسين السيد بقرار فني.





أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: "هل رسم الحواجب المايكروبليدنج حرام؟".





بعد أن خرج بوق الدمار في تقرير له عن حالة أهل دمياط ومستوى البطالة التي وصلت إليها المحافظة الأولى في مصر من حيث تصنيع الأثاث، رد أهالى محافظة دمياط على الإعلامى "العميل" ردا صاعقا أدحض كل أكاذيبه وكشف محاولاته البائسة لإثارة الفتنة.





قررت الدائرة السابعة استثمار بـ محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار للاعتراض على قرار إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا مصر، لجلسة 1 فبراير المقبل .





تواجه كنيسة مارونية فى الولايات المتحدة تهم تهرب ضريبى بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، وصحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء، حيث أخفت الكنيسة 100 مليار دولار من التبرعات التى تم جمعها على مدار 22 عاماً دون إنفاق.





في رد فعل ساخر دون الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تغريدة على حسابه على موقع " تويتر"، والذى يواجه اليوم الأربعاء جلسة مهمة أمام مجلس النواب للتصويت على عزله: "أتصدقون أنني سأعزل اليوم من قبل اليسار المتطرف". وخاطب الديمقراطيين، قائلاً: "لا تفعلوا شيئا تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً" مضيفا: "اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأى رئيس أمريكي".





أعلنت اليونان شراء طائرات بدون طيار بعد أن بدأت تركيا فى نشر طائراتها بدون طيار فى قاعدة جوية فى قبرص لحماية سفن الحفر فى شرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة التايمز يوم الأربعاء.





قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التحويل من شعبة لأخرى لطلاب الصف الثانى الثانوى سيكون من خلال المدارس الثانوى حيث يتوجه الطلاب إلى المدارس التابعين لها لإجراء مرحلة التحويل بشكل إلكتروني.





يتزامن اليوم الـ18 من ديسمبر مع اليوم العالمي للغة العربية، التي ينطق بها ملايين البشر على مدار قرون لتاريخها وقدمها.. وهى اللغة التي تتعدد لهجاتها بين الفصحى والعامية البسيطة وتغني بها المطربون مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذي نتعرض فيه إلى 7 أغانٍ دارت حولها وغازلت حروفها.





وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.





عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تهم المواطنين.





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق مصر السيادى، للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين لمدة 49 سنة، لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات المرورية والأمنية، وكذا خطة تسويق للمشروعات.





في إنجاز غير مسبوق تمكن بعض الباحثين فى الدنمارك من استخدم إحدى أقدم قطع العلكة فى العالم لبناء صورة الفتاة التى مضغتها قبل 5700 عام، وفقا لما نشره موقع " روسيا اليوم ".





بعد توقف استمر 4 سنوات، منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي بدقائق، تعود السياحة البريطانية إلى شواطئ شرم الشيخ، غدا الخميس، بوصول أولى الرحلات قادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا، وذلك تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التى تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى.