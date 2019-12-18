سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مكتب الاحصاءات الأوروبى: معدل تضخم منطقة اليورو تسارع فى نوفمبر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:58 م
مكتب الاحصاءات الأوروبى: معدل تضخم منطقة اليورو تسارع فى نوفمبر منطقة اليورو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إن معدل التضخم تسارع فى منطقة اليورو فى نوفمبر، مؤكدا تقديراته السابقة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع.

وزاد التضخم فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة زادت 1% على أساس سنوي، ليرتفع من 0.7 % فى أكتوبر، بما يتماشى مع تقديرات يوروستات الأولية التى نُشرت فى 29 نوفمبر.

ويأتى التسارع فى الوقت الذى قفزت فيه أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 1.8 % فى نوفمبر من 0.7 % فى أكتوبر، بينما تراجعت أسعار الطاقة 3.2 %، دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق.

لكن مؤشرا للتضخم يستثنى أسعار المكونات الأكثر تقلبا مثل الطاقة والأغذية غير المصنعة والذى يراقبه البنك المركزى الأوروبى عن كثب عُدل إلى 1.4 % من 1.5 % فى التقديرات السابقة.

وانخفض مؤشر للتضخم يستثنى أسعار الطاقة والأغذية والخمور والتبغ ويركز عليه الكثير من الاقتصاديين إلى 1.4% فى نوفمبر من 1.5% فى التقديرات السابقة.


منطقة اليورو

أسعار المواد الغذائية

أسعار الطاقة

مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة