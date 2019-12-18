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مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:36 ص
مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة جانب من الاحتفالية
الإسكندرية –جاكلين منير

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نظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية أمس احتفالية بعنوان (أنا بطل.. أنت مين؟) وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وقال الدكتور أمجد الجوهرى رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية فى الكلمة الافتتاحية إن المكتبة برئاسة الدكتور مصطفى الفقى تضع خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن أولوياتها، وأن هذا واجب تقوم به المكتبة ضمن دورها بالمجتمع.

 

وأضاف الجوهرى، أن المكتبة تقدم خدمات متعددة للمكفوفين والأطفال والنشء من ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديهم صعوبات التعلم، فضلاً عن إنتاج المكتبة لكتب رقمية ناطقة تخدم هذه الفئة من المستفيدين.

 

وتضمن الاحتفال تكريم عشرة من الطلاب الذين تم تدريبهم بوحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات المشاركين ببينالى الفنون الذى أقامته وزارة الثقافة، وفاز أربعة من الطلاب بجوائز فى هذا الشأن.

 

كذلك تضمن الاحتفال الذى شارك فيه وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ونادى سبورتنج الرياضى عرض من الطلاب عن الفئات المختلفة لذوى الاحتياجات الخاصة وقصص نجاح خاصة بهم.


الاسكندرية

ذوى الاعاقة

مكتبة الاسكندرية

ذوى الاحتياجات الخاصة

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